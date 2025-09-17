Basket femminile 3×3 | l’Italia Under 23 chiude la prima giornata dei Mondiali con una vittoria e una sconfitta

Una vittoria ed una sconfitta è il bilancio dell’Italia nella prima giornata dei Mondiali Under 23 di basket femminile 3×3 in corso di svolgimento in Cina a Xiongan. Le azzurre hanno vinto contro Cina Taipei e poi successivamente sono state battute dalla Cina. La giornata si era aperta con la bella vittoria delle azzurre contro Cina Taipei. L’Italia si è imposta con il netto punteggio di 21-10. Dopo un avvio equilibrato (9-6), il quartetto italiano ha piazzato il parziale decisivo, toccando la doppia cifra di vantaggio. La migliore è stata Carlotta Gilli con 10 punti, mentre Sarah Ashley Seka ha chiuso con 6 punti e Silvia Nativi con 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

