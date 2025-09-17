Adamant Ferrara Basket comunica che è attiva la prevendita dei biglietti per la sfida tra Adamant Ferrara e Verodol CBD Pielle Livorno, in programma domenica 21 settembre alle ore 18 presso la ’Giuseppe Bondi Arena’. La partita è valida per la prima giornata di andata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West. In occasione del match contro Verodol Cbd Pielle Livorno sarà consentito l’ingresso all’impianto sportivo a tutti i tifosi in possesso di regolare titolo di accesso nominale. I biglietti per i tifosi locali sono in vendita esclusivamente online sul sito del nostro Official Ticketing Partner Etes, e saranno acquistabili ai botteghini del palasport nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre dalle 17 alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, cresce l’attesa per la sfida che aprirà la stagione al palasport. Via alla prevendita, da Livorno in 400