Il 27 settembre e il conseguente esordio in campionato si avvicina. Così, l’ Use Computer Gross prosegue il proprio programma di amichevoli per arrivare pronta al debutto ufficiale in Serie B Interregionale. E in quest’ottica quello di Ozzano in Emilia Romagna, era un test atteso in casa biancorossa. Affrontando una squadra di valore e pari livello, seppur in un altro girone, coach Luca Valentino cercava risposte per fare il punto sulla condizione della squadra, sia dal punto di vista fisico che di amalgama in campo. Risposte che sono arrivate al di là della sconfitta per 77-60. "Ad Ozzano una prova come anticipato importante contro una squadra esperta e completa – spiega il tecnico di Grosseto – non a caso abbiamo dovuto alzare molto l’asticella dell’intensità e della fisicità, restando a contatto per gran parte della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket B Interregionale. Ultimi test prima del debutto. Stasera banco di prova a Lucca