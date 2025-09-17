Basket B Interregionale Ultimi test prima del debutto Stasera banco di prova a Lucca
Il 27 settembre e il conseguente esordio in campionato si avvicina. Così, l’ Use Computer Gross prosegue il proprio programma di amichevoli per arrivare pronta al debutto ufficiale in Serie B Interregionale. E in quest’ottica quello di Ozzano in Emilia Romagna, era un test atteso in casa biancorossa. Affrontando una squadra di valore e pari livello, seppur in un altro girone, coach Luca Valentino cercava risposte per fare il punto sulla condizione della squadra, sia dal punto di vista fisico che di amalgama in campo. Risposte che sono arrivate al di là della sconfitta per 77-60. "Ad Ozzano una prova come anticipato importante contro una squadra esperta e completa – spiega il tecnico di Grosseto – non a caso abbiamo dovuto alzare molto l’asticella dell’intensità e della fisicità, restando a contatto per gran parte della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: basket - interregionale
Basket B Interregionale. Virtus, un tassello importante. Resta l’ala americana Fofana
Basket serie B Interregionale. Prima conferma nel roster di Vismederi: terza stagione per Nasello
Basket - Serie "B» femminile interregionale: il mercato. Le Mura Spring: cambia tutto. Pistolesi è il nuovo coach
Quadrangolare pre-campionato tra le formazioni di Serie C Interregionale, il torneo sarà dedicato alla memoria di Silvio Gatto #Livorno #sport #basket #SerieC #USLivornoBasket #TrofeoCittàdiLivorno - facebook.com Vai su Facebook
Serie B interregionale, il focus su playoff e playout; Basket Serie B Interregionale: altre amichevoli per la Bim Bum Rende in attesa del campionato; B interregionale, si cambia. Il campionato torna all’antico.
Basket B Interregionale. Ultimi test prima del debutto. Stasera banco di prova a Lucca - Il 27 settembre e il conseguente esordio in campionato si avvicina. Segnala sport.quotidiano.net
Basket B Interregionale, ecco il calendario definitivo di Mens Sana Basketball, Virtus e Costone Siena - E’ stato definito il calendario del campionato di Serie B interregionale Girone C, dove giocano le tre senesi: Vismederi Costone, Note di Siena Mens Sana e Stosa Virtus. Riporta radiosienatv.it