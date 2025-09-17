Basket 3×3 | Italia una vittoria e una sconfitta all’esordio ai Mondiali Under 23

Hanno preso il via a Xiong’an, in Cina, i Mondiali Under 23 di basket 3×3 e l’Italia maschile ha affrontato all’esordio la forte Mongolia, accreditata del terzo seeding del torneo (l’Italia è sesta), e il Venezuela, sulla carta invece Cenerentola della pool C. Due sfide già importanti in ottica playoff. Lotta e sogna l’Italia contro la Mongolia in un match molto equilibrato e che vede gli azzurri andare avanti anche sull’8-5 con i punti di Lorenzo Piccin. Ma la Mongolia non concede nulla, rientra subito in gioco, anche se è sempre Piccin a rilanciare l’Italia. Fino a 3’ dalla sirena, quando gli avversari degli azzurri alzano un muro difensivo, cambiano marcia e piazzano un parziale di 9-2 che ribalta tutto e Mongolia che si impone 20-16. 🔗 Leggi su Oasport.it

