Bartender da un milione di follower apre ai Baretti di Chiaia | al via la Bodega di Rocco De Angelis
L’atmosfera intima di una bodega spagnola si fonde con la raffinatezza della mixologia contemporanea, firmata da uno dei bartenders più seguiti d’Italia: Rocco De Angelis. Venerdì 19 settembre alle ore 19 apre in via Bisignano 54 a Napoli il locale “Bodega Rda”. Napoletano, classe 1997, Rocco De Angelis è diventato una figura di punta nel panorama della mixologia italiana, contando ad oggi oltre 1,2 milioni di follower su Tik Tok. Ha iniziato giovanissimo dietro al bancone, già da adolescente coltivando la passione per i cocktail e per il servizio al cliente. Insegna mixologia, vince competizioni, sperimenta e condivide sui social. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
