Questa mattina a Palazzo Tursi si è svolto un primo incontro propedeutico dedicato al tema delle barriere antirumore sul tracciato autostradale genovese. A convocarlo sono state le assessore all’ Ambiente Silvia Pericu e al Welfare Cristina Lodi, in previsione dell ’avvio dei lavori. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: barriere - antirumore

Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio, nuove barriere antirumore. Come cambia la viabilità

Barriere antirumore al quartiere Serenella, "basta rinvii"

Milano-Meda, posa barriere antirumore, chiusura corsia e banchina a Cormano

A22, arrivano le nuove barriere antirumore con gli animali selvatici: «Dialogano con l’ambiente senza distrarre i guidatori» - X Vai su X

Lì dove le palazzine affacciano direttamente sul grande raccordo anulare le barriere antirumore e gli elementi di mitigazione promessi non sono mai arrivati - facebook.com Vai su Facebook

Barriere antirumore: primo incontro in vista dell’Osservatorio Ambiente e Salute; Rinasce l’Osservatorio ambiente e salute del comune. I primi dossier: fumi del porto e barriere antirumore delle autostrade; Barriere antirumore sulla E45, il sindaco Luca Secondi: E' ora di riparlarne.

Trump, se primo incontro andrà bene ci sarà anche Putin-Zelensky - "Se il primo incontro con Putin va bene, ci sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io se vorranno". Da ansa.it