Barriera di Milano c' è un futuro per la Piscina Sempione | presentata la proposta per trasformarlo in un Centro Sportivo Polifunzionale
Passato, presente e futuro dell'ex Gondrand e della Piscina Sempione di via Gottardo 10, nel quartiere Barriera di Milano, da anni sono un dossier aperto sul tavolo della giunta. Centinaia di esposti, segnalazioni e continue richieste tutte votate alla loro riqualificazione. Una rigenerazione che. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: barriera - milano
Parco Peccei: si rigenera il cuore verde di Barriera di Milano
Non era stato pagato il suolo pubblico: revocata la licenza al 'chiosco dei disperati' di Torino Barriera di Milano
Graffi sul collo dopo lo scippo di una collana d'oro: delinquenti in azione a Torino Barriera di Milano
Arrestato un uomo per il tentato omicidio di un mese fa a Barriera di Milano - facebook.com Vai su Facebook
Ancora una rissa in Barriera di Milano: nel parco Montanaro a colpi di bottiglie rotte e mazze - X Vai su X
Torino, Barriera di Milano a caccia di futuro tra grandi opere, cultura e nuove energie: parlano i politici e gli artisti - Tra stigma e rinascita, con 30 milioni la Città prova a cambiare volto di uno dei quartieri più complessi . Da torino.corriere.it
«Cambiare Barriera di Milano? Il nuovo storytelling non basta. Il modello non sono le ramblas gentrificate» - Il sociologo Giovanni Semi racconta i rischi di un cambio di narrazione per il quartiere torinese. Riporta torino.corriere.it