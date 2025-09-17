Barra | incurante della detenzione domiciliare spaccia droga dal balcone di casa La Polizia di Stato trae in arresto un soggetto

Il 58enne, già ai domiciliari per droga, sorpreso mentre spacciava cocaina dal balcone di casa a San Giovanni-Barra. Arrestato, sanzionati gli acquirenti.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 58enne napoletano, già sottoposto alla misura alla misura della detenzione domiciliare per reati in materia di stupefacenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione in via Pasquale Ciccarelli, dove hanno notato, in almeno tre circostanze, il 58enne che, affacciato al balconcino di un appartamento al piano terra, ha ceduto un involucro in cambio di denaro ad altrettanti soggetti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it