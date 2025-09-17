Barra di ricerca e scheda Raccolte sbarcano nel selettore delle foto di Android
Google migliora il selettore di foto e video di Android con due novità che arrivano con il nuovo aggiornamento di sistema Google Play. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: barra - ricerca
Il selettore foto di Android dà il benvenuto alla barra di ricerca
Anche su Android l’app di Gemini introduce la barra di ricerca
La scorciatoia “AI Mode” sulla barra di ricerca del Pixel Launcher diventa opzionale
Google aggiorna selettore foto con barra di ricerca smart https://ceotech.it/google-aggiorna-selettore-foto-con-barra-di-ricerca-smart/… - X Vai su X
BB Yachts 35 ELBA del 2025 in vendita Info : Navigare ? segui il link nelle info e vai su Mondialbroker ? digita il codice IDO: 00944530 nella barra di ricerca in homepage - facebook.com Vai su Facebook
Barra di ricerca e scheda “Raccolte” sbarcano nel selettore delle foto di Android; Google aggiorna selettore foto con barra di ricerca smart; L'interfaccia dell'app Google su Android sta per cambiare con una nuova scheda.
Chrome: su Android arriva la nuova barra di ricerca per le schede - Chrome introdurrà a breve su Android una barra di ricerca per le schede aperte, velocizzando molto l'esperienza d'uso. Segnala punto-informatico.it
Firefox 137: gruppi di schede e nuove funzioni di ricerca - Firefox 137 per desktop include novità molto utili, tra cui il supporto per i gruppi di schede e nuove funzioni di ricerca nella barra degli indirizzi. Si legge su punto-informatico.it