Barra di ricerca e scheda Raccolte sbarcano nel selettore delle foto di Android

Tuttoandroid.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google migliora il selettore di foto e video di Android con due novità che arrivano con il nuovo aggiornamento di sistema Google Play. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

barra di ricerca e scheda raccolte sbarcano nel selettore delle foto di android

© Tuttoandroid.net - Barra di ricerca e scheda “Raccolte” sbarcano nel selettore delle foto di Android

In questa notizia si parla di: barra - ricerca

