Bari nove arresti tra membri clan Strisciuglio
La Polizia di Bari ha arrestato nove persone ritenute appartenenti a una associazione a delinquere, facente capo al clan Strisciuglio, dedita al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono considerati membri di una associazione a delinquere, armata, dedita al traffico e alla commercializzazione di sostanza stupefacente (cocaina, eroina e marijuana) nei Comuni di Palo del Colle, Bari e Bitonto. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: bari - nove
Bari, colpo al clan Strisciuglio: nove misure cautelari per traffico di droga VIDEO - X Vai su X
Amica9 Tv. . A #Bari la rissa avvenuta in pieno centro il 30 agosto, la polizia identifica e denuncia nove persone: avevano mazze e bottiglie di vetro rotte #rissa #violenza #polizia - facebook.com Vai su Facebook
Traffico di droga, blitz all'alba contro clan Strisciuglio a Bari e in provincia: nove arresti; Bari, 9 arresti del clan Strisciuglio. Video; Bari, colpo al clan Strisciuglio: eseguiti nove arresti per traffico di droga. Blitz della polizia.
Bari, polizia arresta nove persone appartenenti al clan Strisciuglio - (LaPresse) La Polizia di Bari ha arrestato nove persone ritenute appartenenti a una associazione a delinquere, facente capo al clan ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Operazione antimafia a Bari: nove arresti per traffico di droga/video - Operazione antimafia a Bari: nove arresti legati al clan Strisciuglio per traffico di droga. Segnala pugliapress.org