bari nove arresti tra membri clan strisciuglio

La Polizia di Bari ha arrestato nove persone ritenute appartenenti a una associazione a delinquere, facente capo al clan Strisciuglio, dedita al traffico e alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali è stata emessa dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono considerati membri di una associazione a delinquere, armata, dedita al traffico e alla commercializzazione di sostanza stupefacente (cocaina, eroina e marijuana) nei Comuni di Palo del Colle, Bari e Bitonto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

