Barca auto e soldi | vive nel lusso ma dichiara un reddito basso Scoperto usuraio vicino alla ’ndrangheta
Firenze, 17 settembre 2025 – Un’imbarcazione lunga 16 metri, tre autoveicoli, un fabbricato, una società e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 200mila euro. È quanto è stato confiscato a un narcotrafficante e usuraio calabrese vicino alla cosca della ’ndrangheta dei Bellocco di Rosarno, nell’ambito di un’operazione congiunta della guardia di finanza di Firenze e Reggio Calabria, con il supporto del servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia reggina. Il provvedimento, emesso dalla corte d’appello di Reggio Calabria, conferma integralmente la confisca di primo grado decisa dal tribunale reggino nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
