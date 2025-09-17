Barbra Streisand ricorda Robert Redford in Come eravamo | Era carismatico intelligente intenso

Comingsoon.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in molti coloro che, all'indomani della morte di Robert Redford, sentono il bisogno di lasciare una testimonianza si di lui. Fra questi c'è Barbra Streisand, sua compagna di set in Come eravamo, il celebre film di Sydney Pollack che ancora oggi è uno dei più bei film d’amore di sempre. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

