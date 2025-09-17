Barbara D’Urso infortunata a Ballando con le stelle | preoccupazione per la partecipazione

Barbara D’Urso ha vissuto un esordio tutto in salita a Ballando con le stelle. La nota conduttrice, pronta a rimettersi in gioco sulla pista più seguita della televisione italiana, si è trovata a dover affrontare un imprevisto che ha subito destato l’attenzione del pubblico: un infortunio durante le prove con il ballerino e coreografo Pasquale La Rocca. È stata la stessa D’Urso a condividere la notizia con i suoi fan tramite alcuni video pubblicati nelle storie su Instagram, mostrando grande trasparenza e coinvolgimento. L’incidente è avvenuto lunedì, durante un allenamento particolarmente intenso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

