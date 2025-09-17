Barbara Braghin brilla al Lido | premiata alla Notte degli Oscar

Un sorso di brezza marina, musica soffusa e applausi inattesi: così, sulla sabbia del Lido di Pomposa, la giornalista Barbara Braghin ha ricevuto un riconoscimento che celebra la sua voce nel racconto dei grandi eventi e il suo mantra “Mi Stimo con Stile”, consegnatole nel corso della kermesse “La Notte degli Oscar ”. Una serata di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In questa notizia si parla di: barbara - braghin

Barbara Braghin e l'autostima di essere “curvy”: la modella premiata a Roma al concorso “Donne d'amore” - Barbara Braghin, giornalista e blogger di Porto Viro, ha ricevuto il premio Donne d'amore, come modella curvy e per il suo format "Mi stimo con stile", con il quale invita tutti ad avere ... Scrive ilgazzettino.it