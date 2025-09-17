Bancarotta sequestro da 1,4 milioni di euro per 4 aziende edili
Sequestro da 1,4 milioni di euro ai danni di quattro società edili. E’ quanto disposto dal gip di Napoli Nord all’esito di un’indagine della Guardia di Finanza di Aversa, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, scaturita dal fallimento di un’altra impresa, operante sempre nel settore. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: bancarotta - sequestro
