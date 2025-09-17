Bambino picchiato a Fidene parla il padre dei tre aggressori | Eravamo al parco non ci siamo accorti di nulla Ma un testimone assicura | Erano soli
« Non ci siamo accorti di nulla, eravamo al parco con loro ». Parla il padre dei bambini accusati di aver picchiato un coetaneo, ieri 16 settembre in un parco a Fidene. Tre fratelli di 7, 9 e 11 anni figli di una famiglia di etnia rom che abita nelle vicinanze del parco. Avrebbero aggredito Leonardo, 8 anni, che stava festeggiando il compleanno nel parco delle magnolie a Serpentara. Secondo le prime ricostruzioni, supportate da alcuni testimoni, i tre fratelli avrebbero aggredito il bambino con un paletto di ferro per poi scappare in casa. Dopo poco gli agenti hanno rintracciato il portone dove si erano rifugiati, riuscendo subito a parlare con i genitori. 🔗 Leggi su Open.online
