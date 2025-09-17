Bambino di 7 anni investito da un' auto speranze finite | iniziato l' iter per dichiarare la morte cerebrale Donerà gli organi

ADRIA - Speranze finite per il bambino di sette anni vittima di un incidente stradale la settimana scorsa. I medici del reparto di Neurochirurgia pediatrica dell'ospedale di Padova, dove.

