Bambino di 10 anni in bilico sul davanzale | salvato miracolosamente dai carabinieri
Si era arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di via Principi di Piemonte, a Capua, mimando il gesto di volersi lanciare nel vuoto. Protagonista del folle gesto un bambino di appena 10 anni che è stato tratto miracolosamente in salvo dai carabinieri della sezione Radiomobile. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Capua, bimbo di 10 anni salvato dai carabinieri mentre era in bilico su una finestra al terzo piano di un’abitazione - Intervento tempestivo dei militari evita il peggio: l’episodio al terzo piano di un’abitazione in via Principi dei Normanni ... Lo riporta ilcrivello.it