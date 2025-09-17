Bambino di 10 anni in bilico sul davanzale | salvato miracolosamente dai carabinieri

Si era arrampicato sul davanzale di una finestra al terzo piano di via Principi di Piemonte, a Capua, mimando il gesto di volersi lanciare nel vuoto. Protagonista del folle gesto un bambino di appena 10 anni che è stato tratto miracolosamente in salvo dai carabinieri della sezione Radiomobile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

