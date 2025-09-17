Bambina di 10 anni violentata e incinta | la mamma si accorge di tutto lui ammette gli abusi
Aveva trovato riparo in un centro migranti, o almeno così doveva essere. Invece in quella struttura, che adesso è chiusa e prima ancora era stata un albergo, una bimba di 10 anni ha subito abusi sessuali ed è rimasta incinta. L'uomo che ha approfittato di lei non ha mai negato. Ha ammesso, senza. 🔗 Leggi su Today.it
