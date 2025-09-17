Ballotta spara a zero su Di Gregorio | Non è da Juve è un buonissimo portiere ma viene messo in croce per questo motivo

Ballotta spara a zero su Di Gregorio: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere sull’allenatore della Juve. L’ex portiere Marco Ballotta è intervenuto su TMW Radio, durante il programma Maracanà, per commentare la situazione in casa Inter. Parlando di Yann Sommer e Michele Di Gregorio, Ballotta ha esaminato le recenti prestazioni dei due portieri dei nerazzurri e della Juve. Se l ‘Inter avesse vinto contro la Juventus, avrebbe parlato di una situazione diversa, ma ammette che gli errori dei portieri hanno pesato molto, anche se non vede la situazione come un “disastro”. Secondo Ballotta, Di Gregorio, pur essendo un buon portiere, non è ancora pronto per affrontare le sfide determinanti come quelle con squadre come la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

