Ballotta spara a zero su Di Gregorio | Non è da Juve è un buonissimo portiere ma viene messo in croce per questo motivo

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ballotta spara a zero su Di Gregorio: tutte le dichiarazioni dell’ex portiere sull’allenatore della Juve. L’ex portiere  Marco Ballotta  è intervenuto su  TMW Radio, durante il programma  Maracanà, per commentare la situazione in casa  Inter. Parlando di  Yann Sommer  e  Michele Di Gregorio, Ballotta ha esaminato le recenti prestazioni dei due portieri dei nerazzurri e della Juve. Se l ‘Inter  avesse vinto contro la  Juventus, avrebbe parlato di una situazione diversa, ma ammette che gli errori dei portieri hanno pesato molto, anche se non vede la situazione come un “disastro”. Secondo Ballotta,  Di Gregorio, pur essendo un buon portiere, non è ancora pronto per affrontare le sfide determinanti come quelle con squadre come la  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

