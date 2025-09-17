Ballotta si espone | Criticare Sommer ci sta ma cos’ha fatto fino a ieri? Qualcosa all’Inter andava cambiato
L’ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta, ha detto la sua sul momento no della squadra nerazzurri guidata da Cristian Chivu. L’ex portiere Marco Ballotta è intervenuto su TMW Radio, durante il programma Maracanà, per commentare la situazione in casa Inter. Parlando di Yann Sommer e Michele Di Gregorio, Ballotta ha esaminato le recenti prestazioni dei due portieri dei nerazzurri e della Juve. Se l ‘Inter avesse vinto contro la Juventus, avrebbe parlato di una situazione diversa, ma ammette che gli errori dei portieri hanno pesato molto, anche se non vede la situazione come un “disastro”. Secondo Ballotta, Di Gregorio, pur essendo un buon portiere, non è ancora pronto per affrontare le sfide determinanti come quelle con squadre come la Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com
