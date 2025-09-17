balena spiaggiata alla terrazza mascagni

Una balena di 16 metri è stata trovata morta davanti alla Terrazza Mascagni a Livorno. Le autorità e i tecnici di ARPAT sono intervenuti per identificare la specie e capire le cause della morte. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

