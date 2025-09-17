Baia Domizia contesa tra due Comuni, al Tar l'ultima parola.

Il riferimento a Baia Domizia resta nello stemma del comune di Cellole e su un cartellone pubblicitario senza alcuna specificazione tra ‘nord’ e ‘sud’. E' quanto disposto dalla terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Michelangelo Maria Liguori, che si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it