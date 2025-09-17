Bagarre in aula a Genova il consigliere Pd a FdI | Vi abbiamo già appeso per i piedi

Scoppia la bagarre in Consiglio comunale a Genova. Oggetto della discussione è il minuto di silenzio, chiesto dal centrodestra ma non approvato dalla capigruppo, da osservare per l’ omicidio dell’attivista di destra Charlie Kirk negli Stati Uniti. In apertura di seduta i consiglieri della minoranza di centrodestra hanno comunque cercato di osservarlo esponendo dei cartelli con scritto: “Prove me wrong”, “dimostrami che mi sbaglio”. Durante l’accesa discussione che ne è seguita la consigliera di FdI Alessandra Bianchi ha affermato rivolgendosi alla maggioranza: “ Preoccupatevi di cosa c’era scritto su quel proiettile, che siete entrati qua cantando Bella ciao “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

