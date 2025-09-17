Baci e abbracci con Salvini Lui attacca l’Italia il ministro lo accoglie così | esplode la polemica
ROMA – Nuovo attacco verbale della Federazione Russa all’Italia. L’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, ha diffuso un comunicato ufficiale dai canali social dell’ambasciata, criticando duramente la posizione del governo italiano sull’incidente dei droni russi nello spazio aereo polacco. Secondo Paramonov, le reazioni di Roma sono “ sconcertanti ” e strumentali. L’ambasciatore ha contestato in particolare la dichiarazione italiana sulla “ necessità di misure urgenti ” per difendere lo spazio aereo europeo, e l’ipotesi circolata di un possibile invio di caccia italiani in Polonia. A suo dire, si tratta di un tentativo per “ alimentare artificialmente l’ostilità verso la Russia ” e legittimare l’aumento delle spese militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: baci - abbracci
Il video di Stefania Nobile dopo i domiciliari: “Ovunque vada ricevo baci e abbracci, sono commossa”
Altro che baci e abbracci: Alcaraz sparla di Sinner alle spalle | Gliene ha dette di tutti i colori
Matteo Paolillo ha nuova fidanzata, gli abbracci e i baci al mare in Costiera: “Non riescono a stare lontani”
Antonio Decaro è ufficialmente in campagna elettorale. E come nei dieci anni da sindaco zero politica, solo emozionale. Niente contenuti, solo baci abbracci e pianti. Il guaio è che io mi devo fare altri dieci anni così. - X Vai su X
Abbracci e baci ne abbiamo? Non sono mai abbastanza Meno di un mese all abbraccio collettivo! Vintage Market Roma 19-20 OTTOBRE +200 ESPOSITORI da tutta Europa Non ci credi? Non solo abbigliamento e accessori Vintage,second hand, vini - facebook.com Vai su Facebook
Il tragicomico comizio di Vannacci: attacca Salvini a sua insaputa e scappa dalle domande sulla Ue; Afragola, baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni; Napoli, la folle festa: spunta l'ipotesi del patto con i tifosi. E il Viminale adesso vara la stretta.
“L’80% dei francesi non vede l’ora che se ne vada. Se ha così tanta voglia, andasse lui a combattere”: Salvini attacca (ancora) Macron - Nuovo affondo contro il presidente francese Emmanuel Macron, del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini ospite ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it