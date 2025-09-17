Baci e abbracci con Salvini Lui attacca l’Italia il ministro lo accoglie così | esplode la polemica

17 set 2025

ROMA – Nuovo attacco verbale della Federazione Russa all’Italia. L’ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, ha diffuso un comunicato ufficiale dai canali social dell’ambasciata, criticando duramente la posizione del governo italiano sull’incidente dei droni russi nello spazio aereo polacco. Secondo Paramonov, le reazioni di Roma sono “ sconcertanti ” e strumentali. L’ambasciatore ha contestato in particolare la dichiarazione italiana sulla “ necessità di misure urgenti ” per difendere lo spazio aereo europeo, e l’ipotesi circolata di un possibile invio di caccia italiani in Polonia. A suo dire, si tratta di un tentativo per “ alimentare artificialmente l’ostilità verso la Russia ” e legittimare l’aumento delle spese militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

