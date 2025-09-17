Un intreccio di colori caldi e forme geometriche che racconta secoli di storia, rotte commerciali e tradizioni culinarie: è l’immagine del Baccanale 2025, dedicata al tema ‘Un mondo di spezie’, che trasforma il manifesto in un vero e proprio viaggio visivo tra profumi, sapori e suggestioni di epoche e continenti. L’illustrazione si presenta come una mappa concettuale, un mosaico di storie in cui ogni dettaglio diventa simbolo di un legame tra cibo, cultura e comunità. A firmarla è Alessandro Giorgini, illustratore vicentino tra i più affermati nel panorama contemporaneo, che con questo lavoro affronta una sfida inedita: rendere visibile e coinvolgente un tema ampio e complesso, le spezie, ingredienti che hanno attraversato confini e cucine, diventando parte integrante della storia dell’umanità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Baccanale, l’immagine ‘Un mondo di spezie’ disegnato da Giorgini: "Viaggio tra ieri e oggi"