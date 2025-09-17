Baby gang arrestato uno dei leader dei maranza di Cantù | sconterà la sua pena al Bassone

I carabinieri di Cantù hanno arrestato Bryan Mileto, 19 anni, considerato uno dei leader di una baby gang dei cosiddetti “maranza” che negli ultimi anni hanno segnato la cronaca cittadina. Dopo mesi di misure alternative e continui colpi di testa, per lui si sono riaperte le porte del carcere. 🔗 Leggi su Quicomo.it

