Azione difende Zanca | Il confronto è un valore

17 set 2025

La segreteria di Azione fa quadrato intorno all’assessore Paolo Zanca dopo la rampogna del segretario Pd Diego Lenzini: a proposito dell’incontro tra i vertici di Tper-Seta e l’amministrazione comunale la segretaria Stefania Cargioli riconosce "l’impegno del sindaco Mezzetti e della sua giunta nel tentativo di cambiare radicalmente i rapporti tra il Comune e le società partecipate, non solo con Seta, ma anche con Hera, ModenaFiere e le altre realtà che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini. È arrivato il momento che il Comune non sia più un semplice spettatore o delegante, ma che eserciti un ruolo forte di indirizzo, controllo e verifica sull’operato delle partecipate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

