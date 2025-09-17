Azionario Usa | pesa rischio stagflazione è l’ora della gestione attiva
L’attenzione dei mercati è tutta sulla Federal Reserve: i mercati scontavano un primo taglio dei tassi la prossima settimana già dopo il CPI di agosto 2025. Tuttavia, il quadro è più sfidante dopo l’ultimo dato di settembre: la crescita rallenta mentre l’inflazione core resta sopra il 3% (+3,1% annuo), spinta da voci difficili da comprimere come servizi, affitti e spese mediche. Azionario Usa: pesa rischio stagflazione. Lo sottolinea Giacomo Calef, country head Italia di NS Partners spiegando che la persistenza di componenti “sticky” — shelter (affitti e owners’ equivalent rent), servizi e spese sanitarie — complica il percorso dei tagli: attualmente il tasso di policy della Federal Reserve si colloca al 4,5% (limite superiore del range) e le aspettative per il 2026 indicano almeno cinque tagli da 25 punti base ciascuno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
