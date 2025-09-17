Como, 17 settembre 2025 – Scende l’offerta di lavoro delle imprese in provincia di Como e Lecco rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dal dato elaborato da Unioncamere e Anpal, basato sulle rilevazioni del sistema informativo Excelsior, e diffuso da Uil Lario, emerge che in provincia di Como ci sono 620 aziende in meno e di 300 in quella di Lecco. Inoltre, le prospettive occupazionali alla data di settembre 2025, confermano un trend di decrescita registrato in tutta la regione Lombardia con una differenziazione su Lecco per il dato positivo relativo all’industria. Il più utilizzato. Ancora una volta i dati confermano che il contratto a termine, nelle sue diverse forme, è quello prediletto dalle aziende: risulta infatti in aumento a Lecco, con il 76% previsto rispetto al 75% di settembre, e in leggera diminuzione a Como, con una previsione del 73% rispetto al 75% dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aziende in calo nelle province di Como e Lecco: scende l’offerta di lavoro e contratti meno stabili