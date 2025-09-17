Aziende in calo nelle province di Como e Lecco | scende l’offerta di lavoro e contratti meno stabili
Como, 17 settembre 2025 – Scende l’offerta di lavoro delle imprese in provincia di Como e Lecco rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dal dato elaborato da Unioncamere e Anpal, basato sulle rilevazioni del sistema informativo Excelsior, e diffuso da Uil Lario, emerge che in provincia di Como ci sono 620 aziende in meno e di 300 in quella di Lecco. Inoltre, le prospettive occupazionali alla data di settembre 2025, confermano un trend di decrescita registrato in tutta la regione Lombardia con una differenziazione su Lecco per il dato positivo relativo all’industria. Il più utilizzato. Ancora una volta i dati confermano che il contratto a termine, nelle sue diverse forme, è quello prediletto dalle aziende: risulta infatti in aumento a Lecco, con il 76% previsto rispetto al 75% di settembre, e in leggera diminuzione a Como, con una previsione del 73% rispetto al 75% dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: aziende - calo
Calderone (Assica): “Con dazi al 10% boom costi per aziende salumi, in 2025 atteso calo export in Usa’
Sicurezza PCTO, regole più severe per le aziende e formazione obbligatoria. Incidenti in calo del 12,9%. Valditara: “Assicurazione strutturale per studenti e docenti”
La fotografia delle aziende: lieve calo. Ma a Forlì il numero resta stabile
Fatturato della componentistica in calo: -16,3% nei primi 5 mesi 2025 (dati ANFIA) Carrozzeria in crescita: +4% Nonostante la crisi del mercato del nuovo, le riparazioni e la manutenzione restano un punto fermo per automobilisti e aziende. Le carrozzerie - facebook.com Vai su Facebook
Posti di lavoro in calo a Roma e provincia, le aziende assumono meno rispetto a un anno fa https://ift.tt/4iuZDgE - X Vai su X
Lavoro sul Lario, segnali di rallentamento e precarietà in aumento; Posti di lavoro in calo a Roma e provincia, le aziende assumono meno rispetto a un anno fa; Filiera automotive lariana in calo: -3,9%.
L’inverno demografico in provincia: "Ricadute negative sulle aziende" - 400 imprese chiuse per il calo della popolazione, c’è un crollo degli investimenti Aziende, lavoro, calo degli abitanti nella nostra provincia: i dati riportati dipingono uno ... Scrive ilrestodelcarlino.it
L’inflazione frena la moda. Fatturato in calo del 4,7% - Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia: "Investiamo sul capitale umano". Scrive ilgiorno.it