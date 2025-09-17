La quinta giornata dei Campionati Mondiali di atletica propone anche le semifinali della gara dei 400 ostacoli femminili, sale il livello della sfida per decidere le atlete che si contenderanno il titolo e i gradini del podio. A Tokyo l’Italia punta su Ayomide Folorunso, Alice Muraro e Rebecca Sartori. La pista non regala alcuna soddisfazione alle tre azzurre che, pur consapevoli di una sfida complicata, provano a dare il tutto per tutto ma non riescono a centrare l’obiettivo. Nella sua serie Ayomide Folorunso conclude la sua prova con il tempo di 54?37 e deve accontentarsi della dodicesima posizione assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ayomide Folorunso: “Si può sempre fare meglio. Ho commesso un errore sul nono ostacolo”