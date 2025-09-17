Avvistato pesce lumaca nelle profondità oceaniche | è nuovo ed è adorabile
Un piccolo pesce rosa nuota lentamente nelle profondità dell’oceano Pacifico, al largo delle coste californiane. Si tratta del pesce lumaca ( Careproctus colliculi ), una delle tre nuove specie di liparidi recentemente scoperte a profondità abissali, tra i 3.268 e i 4.119 metri. La scoperta, pubblicata sulla rivista Ichthyology & Herpetology, evidenzia quanto poco sappiamo ancora della vita negli abissi, l’ habitat più vasto e meno esplorato del nostro pianeta. Grazie all’utilizzo di sofisticati veicoli sottomarini come il Doc Ricketts e l’ Alvin, i ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) e della State University of New York a Geneseo hanno potuto osservare e raccogliere esemplari di queste creature straordinarie. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Occhi giganti corpo rosa e corpo bitorzoluto ecco il misterioso pesce lumaca | l’incredibile scoperta nelle profondità degli abissi – VIDEO.
Scoperta a 3.000 metri di profondità: il misterioso pesce lumaca bitorzoluto, rosa e mai visto prima - La tecnologia avanzata del MBARI ((Monterey Bay Aquarium Research Institute)) sta rivelando creature straordinarie che vivono negli abissi oceanici. Lo riporta lastampa.it
Occhi giganti, corpo rosa e corpo bitorzoluto, ecco il misterioso pesce lumaca: l’incredibile scoperta nelle profondità degli abissi – VIDEO - Rosa, con occhi neri e pelle bitorzoluta: ecco il Careproctus colliculi, una specie completamente nuova avvistata al largo della California ... Riporta ilfattoquotidiano.it