Un piccolo pesce rosa nuota lentamente nelle profondità dell'oceano Pacifico, al largo delle coste californiane. Si tratta del pesce lumaca ( Careproctus colliculi ), una delle tre nuove specie di liparidi recentemente scoperte a profondità abissali, tra i 3.268 e i 4.119 metri. La scoperta, pubblicata sulla rivista Ichthyology & Herpetology, evidenzia quanto poco sappiamo ancora della vita negli abissi, l' habitat più vasto e meno esplorato del nostro pianeta. Grazie all'utilizzo di sofisticati veicoli sottomarini come il Doc Ricketts e l' Alvin, i ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) e della State University of New York a Geneseo hanno potuto osservare e raccogliere esemplari di queste creature straordinarie.

© Cultweb.it - Avvistato pesce lumaca nelle profondità oceaniche: è “nuovo” ed è adorabile