Avvisi per campionati e iniziative as 2025 26 | candidature entro il 30 settembre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato, in data 16 settembre 2025, una serie di avvisi rivolti alle istituzioni scolastiche per la raccolta di manifestazioni di interesse relative all’organizzazione di competizioni nazionali e iniziative di carattere culturale e didattico. L'articolo Avvisi per campionati e iniziative a.s. 202526: candidature entro il 30 settembre . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it