Avvicina 14enne al parco e lo colpisce con 3 fendenti 15enne camminava con coltello da cucina nella cintura

La grave aggressione a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, dove il 14enne è ricoverato in gravi condizioni. Il 15enne fermato successivamente dai carabinieri mentre si aggirava in strada con un coltello da cucina nella cintura dei pantaloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

avvicina 14enne parco colpisceBologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio - 30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. msn.com scrive

