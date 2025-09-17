Avs | ad Arezzo doppio appuntamento per l’apertura della campagna elettorale

Arezzo, 17 settembre 2025 – Venerdì 19 settembre Arezzo sarà protagonista dell’apertura ufficiale della campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Una giornata intensa che unirà riflessione e partecipazione, con due eventi distinti ma complementari. Il primo appuntamento è alle ore 16 al Teatro Virginian con l’incontro- dibattito “Spazio ai giovani, energia alla cultura”.Interverranno Elisabetta Piccolotti, deputata AVS, Francesco Romizi, capolista AVS per la provincia di Arezzo, l’imprenditore culturale Marco Gallorini, e le candidate AVS Dory D’Anzeo e Teresa Zammuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

