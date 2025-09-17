Aversa | regolamento centro storico stop a nuove aperture di bar e locali per 3 anni

Stop per tre anni alle nuove aperture di bar e locali nel centro storico di Aversa. È una delle principali misure contenute nella bozza del nuovo regolamento sul commercio che l’amministrazione comunale porterà dopodomani in commissione statuto, prima del passaggio in consiglio comunale. L’obiettivo è quello di regolamentare la movida notturna e garantire maggiore decoro . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa: regolamento centro storico, stop a nuove aperture di bar e locali per 3 anni

