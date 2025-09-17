Aversa maxi sequestro da oltre 1,4 milioni | scoperto sistema di società clone per evadere il fisco
Un sequestro da oltre 1,4 milioni di euro ha colpito questa mattina quattro società nel settore delle costruzioni, tutte riconducibili a un giro di fallimenti pilotati e operazioni fraudolente. L’operazione, coordinata dalla Procura di Napoli Nord e dalla Guardia di Finanza di Aversa, ha svelato un meccanismo di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio che ruotava intorno . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Aversa: Lavori edili da “Superbonus 110” mai realizzati. Sequestro di crediti del valore di oltre 3,7 milioni di euro
