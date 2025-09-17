Sappiamo che non tutti gli interpreti sono stati annunciati, Kevin Feige ce lo aveva anticipato e pare che alcune sorprese verranno svelate solo al momento dell'uscita. Dopo la live dei record in cui sono stati annunciati i primi 27 membri del cast di Avengers: Doomsday, il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che la lista non era completa e altri interpreti si sarebbero aggiunti in corsa. Anche se un nuovo annuncio in live streaming non è del tutto escluso, per il momento sono i rumor trapelati dal set ad avere anticipati altre possibili presenze - tra cui Ryan Reynolds, Hugh Jackman ed Elizabeth Olsen - soprattutto nel gruppo degli X-Men reduci dalla saga Fox, è molto probabile che Marvel voglia tenere alcuni nomi segreti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel manterrà segreta una parte del cast fino all'uscita del film