Avengers | Doomsday Marvel manterrà segreta una parte del cast fino all' uscita del film

Movieplayer.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sappiamo che non tutti gli interpreti sono stati annunciati, Kevin Feige ce lo aveva anticipato e pare che alcune sorprese verranno svelate solo al momento dell'uscita. Dopo la live dei record in cui sono stati annunciati i primi 27 membri del cast di Avengers: Doomsday, il CEO dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che la lista non era completa e altri interpreti si sarebbero aggiunti in corsa. Anche se un nuovo annuncio in live streaming non è del tutto escluso, per il momento sono i rumor trapelati dal set ad avere anticipati altre possibili presenze - tra cui Ryan Reynolds, Hugh Jackman ed Elizabeth Olsen - soprattutto nel gruppo degli X-Men reduci dalla saga Fox, è molto probabile che Marvel voglia tenere alcuni nomi segreti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

avengers doomsday marvel manterr224 segreta una parte del cast fino all uscita160del film

© Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Marvel manterrà segreta una parte del cast fino all'uscita del film

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Daredevil in Avengers: Doomsday? Parla Charlie Cox

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

avengers doomsday marvel manterr224Avengers: Doomsday, svelata la prima trama ufficiale: Dottor Destino attacca il Multiverso - Scoprite la prima trama ufficiale di Avengers: Doomsday, attesissimo nuovo film dei Marvel Studios diretto dai Fratelli Russo. Da cinema.everyeye.it

avengers doomsday marvel manterr224Avengers: Doomsday, svelati i piani della Marvel per la campagna promozionale? Rumor - Scoprite quali potrebbero essere i piani della Marvel per la campagna promozionale di Avengers: Doomsday, almeno secondo gli ultimi ... cinema.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Avengers Doomsday Marvel Manterr224