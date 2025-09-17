Avengers | Doomsday il ritorno di Elizabeth Olsen potrebbe essere molto diverso da quello che pensiamo

In questa notizia si parla di: avengers - doomsday

Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers: Doomsday

Daredevil in Avengers: Doomsday? Parla Charlie Cox

Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Marvel manterrà segreta una parte del cast fino all'uscita del film - Sappiamo che non tutti gli interpreti sono stati annunciati, Kevin Feige ce lo aveva anticipato e pare che alcune sorprese verranno svelate solo al momento dell'uscita. Si legge su movieplayer.it

Avengers: Doomsday e Secret Wars, Scarlet Witch ci sarà? La risposta di Elizabeth Olsen - Dopo aver anticipato il ritorno nei panni di Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Elizabeth Olsen è entrata in dettaglio anticipando dove e quando rivedremo o non rivedremo la supereroina, Elizabeth Olsen è ... Lo riporta movieplayer.it