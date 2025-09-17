Avengers | Doomsday il ritorno di Elizabeth Olsen potrebbe essere molto diverso da quello che pensiamo
Tra i tanti rumor ancora non confermati ufficialmente, c'è anche quello che indica il ritorno dell'attrice nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Scarlet Witch Elizabeth Olsen, celebre per il ruolo di Scarlet Witch nell'Universo Cinematografico Marvel (MCU), potrebbe fare il suo ritorno in maniera sorprendente con un arco narrativo che collegherebbe il personaggio di Wanda a una delle storie fondamentali degli X-Men. L'ultima apparizione di Olsen nei panni di Wanda Maximoff risale a Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022. Da allora, l'attrice ha partecipato anche a progetti come Marvel Zombies, doppiando una versione "non morta" del suo personaggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
