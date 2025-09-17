Avengers | Doomsday i poteri di Dottor Destino e le sue connessioni con un personaggio inaspettato

17 set 2025

Grazie a The Cosmic Circus di Alex Perez, abbiamo alcune indiscrezioni sul ruolo di Dottor Destino in Avengers: Doomsday, e sembra che il cattivo potenzierà i suoi poteri dopo essere entrato in contatto con un certo eroe che brandisce un anello. Il Dottor Destino di Robert Downey Jr.  si sta ovviamente configurando come un nuovo, incredibilmente potente cattivo per il Marvel Cinematic Universe, e una recente sinossi ha confermato che utilizzerà un mix di “scienza all’avanguardia e magia potente” per “scatenare una crisi a cascata in tutto il multiverso”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

