Avengers | Doomsday Alan Cumming ha spoilerato il ritorno di un' altra star degli X-Men?
L'attore, che non è nuovo a lasciarsi scappare qualche spoiler, ha suggerito che un'altra star del franchise potrebbe essersi unita segretamente al crossover sui Vendicatori L'attesa per Avengers: Doomsday cresce di settimana in settimana. Il film, che si preannuncia come uno dei più ambiziosi del Marvel Cinematic Universe, potrebbe inscenare uno scontro epocale tra i Vendicatori e gli X-Men, segnando un momento di svolta per l'introduzione dei mutanti all'interno della saga. Non sorprende, quindi, che ogni nuovo dettaglio sul cast scateni la curiosità dei fan e riaccenda le speculazioni su chi vedremo tornare sul grande schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
