Avellino la scure dei tagli | addio anche al Cirpu e agli enti inutilizzati
La parola d’ordine, ad Avellino, è “spending review”. E, come spesso accade quando si impugna la scure, non si va troppo per il sottile. Il Comune ha così deciso di rinunciare anche alla sua partecipazione al Cirpu, quel consorzio universitario che, giusto qualche mese fa, l’allora sindaca Laura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - scure
Avellino a dieta forzata: la scure della Perrotta taglia 1,6 milioni
Avellino sotto esame: ACS tra vecchi legami e la scure di Perrotta
15 Settembre 2025 – URGENTE Lei è una splendida gattina siamese, ora al sicuro in stallo ad Avellino, ma ha bisogno subito di una vera adozione. I siamesi sono gatti speciali: hanno il pelo corto e setoso con il tipico mantello color crema e le punte scur - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, la scure dei tagli-beffa. Mille euro di compartecipazione per il tutore che era gratuito - Mille euro di compartecipazione per avere un tutore che fino a poco tempo fa veniva passato interamente dall’Asl. Riporta lanazione.it