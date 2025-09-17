Avellino annullata la condanna per maltrattamenti | la Cassazione chiarisce i limiti della convivenza

Avellino. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni inflitta a un uomo di Avellino dal Gup del Tribunale cittadino, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Napoli nello scorso gennaio.Le accuse e il contesto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it