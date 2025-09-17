Autunno tra storia e bellezza | Palazzo Boncompagni e Castello Benelli aprono le porte

Settembre e ottobre segnano un nuovo inizio per due luoghi simbolo dell’arte e della storia italiana: Palazzo Boncompagni a Bologna e Castello Benelli a Bellaria Igea Marina. Due dimore uniche per epoca e stile, accomunate dal desiderio di aprirsi al pubblico con appuntamenti esclusivi che intrecciano cultura, natura e storia. Palazzo Boncompagni: la dimora del Papa tra arte e Rinascimento Nel cuore di Bologna, Palazzo Boncompagni riapre dopo la pausa estiva con un calendario ricco di iniziative. La residenza cinquecentesca, costruita a metà del XVI secolo e abitata da Papa Gregorio XIII fino alla sua elezione nel 1572, custodisce capolavori architettonici e artistici: dalla celebre scala elicoidale del Vignola alla loggia con colonnato intarsiato, fino alla suggestiva Sala del Papa con i suoi affreschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

