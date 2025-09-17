Autunno tra storia e bellezza | Palazzo Boncompagni e Castello Benelli aprono le porte
Settembre e ottobre segnano un nuovo inizio per due luoghi simbolo dell’arte e della storia italiana: Palazzo Boncompagni a Bologna e Castello Benelli a Bellaria Igea Marina. Due dimore uniche per epoca e stile, accomunate dal desiderio di aprirsi al pubblico con appuntamenti esclusivi che intrecciano cultura, natura e storia. Palazzo Boncompagni: la dimora del Papa tra arte e Rinascimento Nel cuore di Bologna, Palazzo Boncompagni riapre dopo la pausa estiva con un calendario ricco di iniziative. La residenza cinquecentesca, costruita a metà del XVI secolo e abitata da Papa Gregorio XIII fino alla sua elezione nel 1572, custodisce capolavori architettonici e artistici: dalla celebre scala elicoidale del Vignola alla loggia con colonnato intarsiato, fino alla suggestiva Sala del Papa con i suoi affreschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: autunno - storia
Quest’anno l’autunno si veste di bellezza. Da Roma a Londra fino a Parigi, le grandi capitali della moda ospitano mostre straordinarie che raccontano l’eleganza e le visioni d’avanguardia che hanno riscritto la storia del costume
"Benetton Formula", in autunno su Sky la storia di un team che ha segnato un'epoca
Romance d’autunno Cerchi la storia giusta da leggere mentre fuori piove e la tua cioccolata calda fuma accanto a te? Ecco alcuni romance perfetti per questa stagione: Enemies to Lovers – per chi ama le scintille che si trasformano in fuoco. S - facebook.com Vai su Facebook
“Monumenti Aperti – Dove tutto è possibile”: con l’autunno tornano gli appuntamenti con la memoria, cultura, bellezza; Rolli Days di fine estate: doppio appuntamento d’autunno; Steve McCurry a Parma: la mostra 2025-2026 a Palazzo Pigorini.
Viaggio d’autunno tra tram storici e foliage: una selezione di 7 città europee da ammirare comodamente seduti - Viaggio d’autunno tra tram storici e foliage: una selezione di 7 città europee da ammirare comodamente seduti. Secondo siviaggia.it
I castelli in autunno tra camminate, storia, misteri e sapori - Le guide accompagneranno i partecipanti in un viaggio narrato, lungo gli episodi più misteriosi del maniero, del vicino palazzo N ... Da giornaletrentino.it