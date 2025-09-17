Autunno Musicale al via con Simon Zhu | doppio concerto al Museo Campano di Capua
CAPUA (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Sarà Simon Zhu, vincitore del prestigioso Premio “Paganini” di Genova, a inaugurare la XXXI edizione di Autunno Musicale – Concerti al Museo, la rassegna che dal 20 settembre al 30 novembre porterà al Museo Campano di Capua quattordici appuntamenti con grandi interpreti e giovani talenti internazionali. Il violinista tedesco, 22 anni, si esibirà sabato 20 settembre (ore 19.30) e domenica 21 (ore 18.30) in duo con la pianista Shinyoung Lee, presentando un programma che spazia da Mozart a Brahms, da Ravel a Paganini, con esecuzioni de I Palpiti e La Campanella. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: autunno - musicale
Autunno Musicale al via. Apre il pianista Lasta
Carosone, torna il premio-spettacolo più atteso dell'autunno musicale partenopeo - le info
AUTUNNO IN MUSICA TRA PASSATO E PRESENTE Con il patrocinio del Comune e il sostegno della Fondazione Comunità Novarese e Avis Comunale VaralloPombia, la Cappella Musicale dei SS. Vincenzo e Anastasio ha in programma due serate speci - facebook.com Vai su Facebook
RASSEGNA - Autunno Musicale al Museo Campano di Capua dal 20 settembre https://ift.tt/C6V1l4q - X Vai su X
Il premio Paganini Simon Zhu inaugura l'autunno musicale a Capua - -; L'organista Silvio Celeghin e Fabiano Maniero alla tromba a Marostica; MUSICA - Al via l'Autunno Musicale al Museo Campano di Capua, il programma.
Il premio “Paganini” Simon Zhu inaugura l’autunno musicale a Capua - Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI ... Come scrive napolivillage.com