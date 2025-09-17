CAPUA (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Sarà Simon Zhu, vincitore del prestigioso Premio “Paganini” di Genova, a inaugurare la XXXI edizione di Autunno Musicale – Concerti al Museo, la rassegna che dal 20 settembre al 30 novembre porterà al Museo Campano di Capua quattordici appuntamenti con grandi interpreti e giovani talenti internazionali. Il violinista tedesco, 22 anni, si esibirà sabato 20 settembre (ore 19.30) e domenica 21 (ore 18.30) in duo con la pianista Shinyoung Lee, presentando un programma che spazia da Mozart a Brahms, da Ravel a Paganini, con esecuzioni de I Palpiti e La Campanella. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Autunno Musicale al via con Simon Zhu: doppio concerto al Museo Campano di Capua