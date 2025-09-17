Autunno in arte | cultura moda e impegno sociale a Villa Niscemi

La prestigiosa Villa Niscemi ospiterà, il 19 settembre a partire dalle ore 16, l’attesissimo evento “ Autunno in Arte 2025”, organizzato dalla Fondazione Costanza con la direzione di Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono che condurranno, in collaborazione con il Comune di Palermo. Special guest. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: autunno - arte

Merano d’autunno: arte, natura e tradizione da vivere

Ecco il caschetto perfetto per il rientro: corto, spettinabile ad arte, leggero e di tendenza. Anche per l'autunno in arrivo

Riscoprire il territorio con il Fai: appuntamenti d’autunno tra arte, cultura e sostenibilità

Maremma IN Diretta. . ARTE E NATURA IN MAREMMA - Il programma autunno invernale delle escursioni e visite guidate con Le Orme GIANLUCA SOLDATESCHI - Coop.va Le Orme LUCILLA DANI - Coop.va Le Orme LORIANA CANTON - Coop.va Le Orme - facebook.com Vai su Facebook

L’autunno è il respiro della terra: fuoco nei capelli, cielo negli occhi e un battito d’ali che custodisce il silenzio dei cambiamenti. #autunno #watercolor #summer2025 #acquerello #autumnvibes #autunnoinarrivo #autumncolours #AutumnStyle #arte #artigianat - X Vai su X

AUTUNNO IN ARTE 2025 – L’EVENTO CHE CELEBRA CULTURA, MODA E IMPEGNO SOCIALE A VILLA NISCEMI; Boutique autunno inverno 2025: gli indirizzi da non perdere; Moda e cinema, le campagne del prossimo autunno sono un omaggio alla settima arte.

Le mostre d’arte da non perdere in Italia nell’autunno 2025 - Scopri le mostre d’arte dell’autunno 2025 in Italia: da Firenze a Napoli un viaggio tra Rinascimento, avanguardie e installazioni contemporanee. Scrive agendaonline.it

Maison Margiela Linea 2: moda, arte e cultura insieme in un dialogo creativo - Maison Margiela arricchisce il suo universo con un progetto dedicato all'arte e alla cultura. Come scrive artribune.com