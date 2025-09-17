Autostrade pedaggi più bassi e rimborsi in caso di cantieri | da gennaio 2026 nuovo sistema tariffario

Novità in arrivo per chi viaggia in autostrada. Con il nuovo anno – il 2026 – i pedaggi saranno più economici e, in caso di cantieri o interruzioni, gli utenti potranno avere rimborsi proporzionati alla tratta interessata. Lo ha annunciato oggi, mercoledì 17 settembre, il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, durante la presentazione del rapporto annuale alla Camera. Secondo Zaccheo, i pedaggi saranno «legati agli effettivi investimenti realizzati» e questo dovrebbe tradursi in un beneficio concreto per chi utilizza le autostrade. L’approvazione definitiva del nuovo sistema tariffario arriverà nelle prossime settimane, con l’entrata in vigore prevista appunto a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

