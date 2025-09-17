Autostrade nuovi pedaggi legati agli investimenti e rimborsi in caso di cantieri
Il nuovo sistema tariffario. I pedaggi autostradali saranno d'ora in avanti collegati agli investimenti realmente effettuati dai concessionari. Lo ha annunciato il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti ( Art ), Nicola Zaccheo, durante la presentazione della Relazione annuale alla Camera. " Siamo certi che gli utenti ne trarranno beneficio e i pedaggi diminuiranno ", ha spiegato Zaccheo, precisando che il nuovo sistema sarà approvato entro poche settimane ed entrerà in vigore a gennaio. Gli effetti più concreti si vedranno però tra il 2027 e il 2028, quando i rinnovi dei piani finanziari saranno pienamente operativi.
