Un cambio di rotta atteso da anni: i pedaggi autostradali saranno finalmente collegati agli effettivi investimenti realizzati dai concessionari. A confermarlo è il presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, presentando alla Camera la Relazione annuale. “ Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l’utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione ”, ha dichiarato. Ecco cosa potrebbe cambiare. Il sistema tariffario. Il nuovo sistema tariffario dovrebbe entrare in vigore dal gennaio prossimo, dopo l’approvazione definitiva prevista nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autostrade, ecco come cambiano le tariffe dei pedaggi da gennaio