Autostrade da gennaio 2026 pedaggi meno cari | quanto costerà
A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i pedaggi sulle autostrade che promette riduzioni per gli automobilisti. La novità è stata annunciata dal presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, durante la presentazione della Relazione annuale alla Camera. Il principio alla base della riforma è semplice: i pedaggi saranno direttamente legati agli investimenti effettivamente realizzati dai concessionari. In questo modo, gli utenti pagheranno tariffe più proporzionate alla qualità e all’efficienza dei servizi offerti. Secondo Zaccheo, il beneficio per i cittadini sarà concreto, anche se gli effetti più significativi si vedranno soltanto tra il 2027 e il 2028, quando i nuovi piani finanziari saranno pienamente operativi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: autostrade - gennaio
Pedaggi autostrade meno cari da gennaio. E rimborsi del pagamento in caso di cantieri. Cosa cambia
Da gennaio pedaggi nelle autostrade meno cari: nuove tariffe, ma i prezzi non scenderanno prima del 2027
Autorità di regolazione dei Trasporti: da gennaio pedaggi autostradali meno cari #trasporti #autostrade #pedaggi #17settembre - X Vai su X
Pedaggi autostradali meno cari dal 2026 e rimborsi agli automobilisti per i cantieri: cosa c'è di vero; Autostrade, pedaggi meno cari dal 2026. In arrivo anche rimborsi in caso di cantieri e ingorghi; Zaccheo (Art): «Autostrade, da gennaio pedaggi in discesa. Proroga per i treni dei pendolari sull’Av Roma-Firenze.
Autostrade, da gennaio 2026 pedaggi meno cari: quanto costerà - A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i pedaggi sulle autostrade che promette riduzioni per gli automobilisti. Da msn.com
Pedaggi autostradali più bassi dal 2026: in arrivo il nuovo sistema tariffario - Dal gennaio 2026 i pedaggi autostradali potrebbero ridursi grazie a un nuovo sistema legato agli investimenti reali ... fortuneita.com scrive