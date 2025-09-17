Autostrade da gennaio 2026 pedaggi meno cari | quanto costerà

A partire da gennaio 2026 entrerà in vigore un nuovo sistema tariffario per i pedaggi sulle autostrade che promette riduzioni per gli automobilisti. La novità è stata annunciata dal presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), Nicola Zaccheo, durante la presentazione della Relazione annuale alla Camera. Il principio alla base della riforma è semplice: i pedaggi saranno direttamente legati agli investimenti effettivamente realizzati dai concessionari. In questo modo, gli utenti pagheranno tariffe più proporzionate alla qualità e all’efficienza dei servizi offerti. Secondo Zaccheo, il beneficio per i cittadini sarà concreto, anche se gli effetti più significativi si vedranno soltanto tra il 2027 e il 2028, quando i nuovi piani finanziari saranno pienamente operativi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

